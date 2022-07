Moonage Daydream: il documentario su David Bowie da settembre nelle nostre sale, ecco il trailer

Il 26, 27 e 28 settembre sarà disponibile nelle nostre sale Moonage Daydream, documentario su David Bowie presentato a Cannes diretto da Brett Morgen (autore di Cobain: Montage of Heck).

Potete vedere il trailer diffuso dalla Universal nella parte superiore della pagina.

La descrizione del progetto:

Il regista candidato al premio Oscar Brett Morgen, autore di Cobain: Montage of Heck, realizza Moonage Daydream un’esperienza cinematografica immersiva con molte immagini inedite di concerti; un’odissea spaziale audiovisiva che non solo illumina l’eredità enigmatica di David Bowie, ma rappresenta anche una guida per condurre una vita soddisfacente e significativa nel ventunesimo secolo.

Moonage Daydream non è un documentario. È un’esperienza cinematografica senza limiti di genere basata su una delle rockstar mondiali più iconiche di tutti i tempi, destinata ad essere uno dei momenti culturali più importanti dell’anno.

Il film ha il pieno sostegno della David Bowie Estate e contiene molti dei suoi brani più importanti, oltre a filmati di concerti mai visti prima d’ora.

