Questa volta la Terra è minacciata nientemeno che dalla Luna. Se nel primo teaser abbiamo visto le conseguenze catastrofiche del cambiamento dell’orbita del nostro satellite, in questo secondo teaser scopriamo qualcosa di più: il personaggio interpretato da Donald Sutherland svela infatti che la ragione dietro a quanto sta accadendo si cela dietro un oscuro segreto, una cospirazione governativa:

A scuola vi hanno insegnato che l’Apollo 11 perse i contatti con il mondo per due minuti. Non è vero. Quel giorno scoprirono qualcosa che decisero di tenere nascosto per 50 anni. E ora è troppo tardi per fermarlo.

La pellicola racconta infatti di una misteriosa forza che lentamente devia la luna dalla sua orbita attorno alla Terra, portandola inevitabilmente in rotta di collisione con il nostro pianeta, con il rischio di porre fine alla vita così come la conosciamo. Per questo una squadra “alla buona” deciderà di tentare l’impossibile con una missione nello spazio per atterrare sulla luna e salvare la Terra dalla distruzione.

Il film è diretto da Emmerich ed è prodotto e finanziato in maniera indipendente come Midway, su una sceneggiatura scritta insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen. Emmerich non è un novellino del genere, essendo stato al timone di film come Independence Day, L’alba del giorno dopo, Independence Day – Rigenerazione e Stargate.

Nel cast troviamo Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Eme Ikwuakor, Charlie Plummer, Donald Sutherland, Carolina Bartczak, Maxim Roy, Michael Peña, Stephen Bogaert, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

