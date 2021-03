LEGGI ANCHE – Florence Pugh e Morgan Freeman nel cast di A Good Person di Zach Braff

La Lionsgate ha pubblicato in rete il primo trailer di, action thriller con protagonisti(Orange Is the New Black).

Il progetto, diretto da George Gallo (Columbus Circle, Middle Men), segue la storia di una madre, Victoria (Rose), che sta cercando di lasciarsi alle spalle il suo oscuro passato da corriere della droga. Tuttavia il poliziotto in pensione Damon (Freeman) costringe la donna a stare ai suoi ordini tendendo la figlia in ostaggio. La donna sarà costretta a tornare in azione per eliminare una serie di violenti gangster.

Il film sarà disponibile On Demand e in Digital HD negli Stati Uniti dal 23 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Dalla sinossi:

