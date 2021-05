È uscito al cinema oggi 20 maggio, il film di Federico Zampaglione liberamente tratto dal suo romanzo Dove tutto è a metà, scritto insieme a Giacomo Gensini, con protagonista Lorenzo Zurzolo, affiancato da Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli e Giglia Marra.

Lodo ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo, che cerca di ritrovare il successo ma finisce per chiudersi sempre di più in se stesso, trascurando la bella moglie Luna e vivendo isolato nella ...