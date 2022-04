saranno da domani nei cinema americani con The Unbearable Weight of Massive Talent, la pellicola in cui Cage interpreta una versione di fiction di sé stesso.

The Unbearable Weight of Massive Talent è diretto da Tom Gormican sulla base di una sceneggiatura che ha realizzato a quattro mani con Kevin Etten. Nella pellicola, Pedro Pascal interpreta il miliardario Javi Gutierrez, un grandissimo fan di Nicolas Cage, che propone alla star un gettone di un milione di dollari per prendere parte alla sua festa di compleanno. Gettone che l’attore accetta di buon grado visto che si trova un po’ con l’acqua alla gola, come si suol dire. La storia prende una piega alquanto inaspettata nel momento in cui Javi Gutierrez si rivela essere un trafficante d’armi…

La Lionsgate, per promuovere l’arrivo del lungometraggio nei cinema nordamericani, ha diffuso su YouTube una clip dal film in cui possiamo vedere Nicolas Cage e Pedro Pascal commuoversi mentre guardano Paddington 2, l’acclamata pellicola di Paul King arrivata a novembre del 2017 nei cinema. La trovate nella parte superiore di questa pagina!

Quanto attendete The Unbearable Weight of Massive Talent e cosa ne pensate di questa clip con Nicolas Cage e Pedro Pascal? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!