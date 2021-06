è tornato al cinema il 9 giugno grazie a Lucky Red: si tratta del restauro in 4K da negativo originale supervisionato dallo stesso regista Park Chan-Wook. Francesco Alò ci parla del film in una nuova videorecensione che potete vedere qui sopra!

Questa la sinossi ufficiale:

Oh Dae-su viene rapito e rinchiuso in una prigione privata, senza sapere per quanto tempo vi rimarrà.

Dopo quindici anni viene rilasciato e ha un unico desiderio: vendicarsi. Ma deve scoprire chi lo ha rapito e perché. Mido lo aiuterà a risolvere il mistero ma la scoperta della verità sarà per lui solo l’inizio del suo incubo più atroce…