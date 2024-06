Studio Canal ha diffuso su YouTube il primo trailer di Paddington in Perù, la terza avventura cinematografica dell’orsetto nato dalla fantasia di Michael Bond.

Il film vede Dougal Wilson dietro alla macchina da presa è, come suggerito anche dal titolo, vedrà l’orsetto Paddington tornare in Perù per andare a trovare la sua adorata zia Lucy che vive ormai in una casa di riposo per orsi anziani. Inevitabilmente, la famiglia Brown, che ha accompagnato l’orsetto nel viaggio, verrà catapultata in un’avventura ricca di mistero nella foresta amazzonica.

Ben Whishaw e Imelda Staunton torneranno come voci originali di Paddington e zia Lucy, con Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Antonio Banderas e Olivia Colman nel team del cast live action.

