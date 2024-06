La divisione nazionale della Son Pictures ha diffuso oggi il primo trailer italiano, dopo quello in lingua originale, di Paddington in Perù, la terza avventura cinematografica dell’orsetto nato dalla fantasia di Michael Bond diretta da Dougal Wilson.

Ben Wishaw e Imelda Staunton sono tornati come voci originali di Paddington e zia Lucy, mentre accanto a loro troviamo Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Antonio Banderas e Olivia Colman.

La pellicola nel nostro paese arriverà al cinema il 16 gennaio 2025.

La trama

Paddington parte per far visita all’amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”. Con la famiglia Brown al seguito, un’emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.

