In occasione di un’ospitata da Stephen Colbert in compagnia di Claire Foy,si è ritrovato a parlare di studi e cultura generale.

L’interprete di Visione nei film dell’Universo Marvel si è definito “stupido”, motivo per cui ha abbandonato gli studi a 16 anni:

Riscrivo sempre i messaggi perché sono da ignorante, non so scrivere, non uso bene la punteggiatura.

Colbert ha così approfittato per dire che non tutti gli attori inglesi sono come lui, citando Tom Hiddleston. A quel punto Bettany ha preso in giro il collega:

Vero, è così brillante. Buttati sulla medicina! Lascia agli stupidi i ruoli da attore. Che sta facendo? Devo farci due chiacchiere.

Si è poi parlato del prossimo film dell’Universo Cinematografico Marvel, Doctor Strange nel multiverso della follia, e Colbert ha chiesto all’attore se sarà nel film. “Non posso né confermarlo né negarlo” si è limitato a dire Bettany.

Doctor Strange 2 sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio con Benedict Cumberbatch diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

