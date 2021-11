LEGGI ANCHE – Paul Rudd e l’insolito scherzo fatto a Seth Rogen in una SPA di Las Vegas

Qualche mese faaveva parlato su Twitter di un divertente scherzo “subito” per mano del collega e amicoin una SPA a Los Angeles. Rudd in quell’occasione aveva preso il posto di un massaggiatore in una seduta con Rogen. Quest’ultimo non si è accorto che era effettivamente Rudd ad averlo massaggiato per molto tempo.

Ebbene, dopo tanto tempo Rudd, incitato da Stephen Colbert durante il suo show, ha offerto dei nuovi dettagli sul divertente episodio:

Penso che stessimo girando Molto incinta a Las Vegas ed eravamo a Las Vegas nella SPA della palestra, ore prima delle riprese. Sapevo che era andato a farsi un massaggio, così sono entrato. Era come in Indiana Jones quando porta via l’idolo d’oro e piazza il sacchetto di sabbia. Stavo lavorando sulle spalle e sulle braccia e lui non apriva gli occhi. Poi ho iniziato con il viso.

Dopo un po’ pare che Rogen abbia effettivamente aperto gli occhi accorgendosi del curioso misfatto. Rudd sostiene che complessivamente tale massaggio sia durato ben 40 minuti.

Potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina.

A ridosso dell’uscita italiana della pellicola, vi proporremo le nostre interviste al cast e al regista della pellicola realizzate in occasione del junket virtuale a cui siamo stati invitati dalla Sony. In quell’occasione abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Jason Reitman, Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim e Celeste O’Connor.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e arriverà al cinema l’11 novembre.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

FONTE: The Late Show with Stephen Colbert