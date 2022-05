LEGGI – Nicolas Cage sul mancato cammeo di David Lynch in The Unbearable Weight of Massive Talent

Non è ancora chiaro quanto dovremo attendere per ammirare sul grande schermocon, ma intanto la Lionsgate ha diffuso una piccola chicca per gli spettatori che hanno già avuto modo di vedere la pellicola.

Si tratta di una scena tagliata in cui Cage sfida il personaggio di Pascal, il “pericoloso super fan” Javi Gutierrez, a gettarsi nella sua migliore imitazione di “qualunque cosa… una persona, un animale, una macchina”. A quel punto Gutierrez si fionda in un’imitazione di Cage stesso, provando a dire più e più volte la battuta: “What do you say we cut the chit-chat, a-hole?“.

Potete ammirare il risultato qui in alto.

