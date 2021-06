La NEON ha pubblicato su YouTube il primo trailer di, film revenge thriller diretto da Michael Sarnoski e interpretato da Nicolas Cage annunciato l’anno scorso.

Il progetto, scritto da Sarnoski e basato su una storia di Sarnoski e Vanessa Block e segue un cacciatore di tartufi (Cage) dell’Oregon che viene costretto a tornare a Portland e a fare i conti con il proprio passato dopo il rapimento del suo maiale da caccia.

Del cast fa parte anche Alex Wolff (Hereditary – Le Radici del Male). La pellicola, dopo il rinvio dello scorso anno dovuto alla pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, sarà nei cinema americani dal 16 luglio.

Tra i produttori del lungometraggio troviamo Dimitra Tsingou, Thomas Benski, Ben Giladi, David Carrico, Adam Paulsen, Dori Rath, Joseph Restaino e Tisch, oltre che Sarnoski e Vanessa Block che si occuperanno di finanziare il progetto attraverso la Pulse Films.

Tempo fa, in occasione di una replica televisiva de Il Prescelto, abbiamo dedicato uno speciale al folk horror cinematografico:

Pensate quello che volete su Nicolas Cage, ma non potete negare che abbia avuto una carriera interessante e costellata di scelte curiose e affascinanti – com’è prevedibile visto che parliamo di una persona che definisce il suo stile recitativo “nouveau shamanic” e considera il cobra il suo animale guida. Dal canto nostro, strenui difensori di Nicolas Coppola, non possiamo non ammettere che qualcosa in carriera l’ha sbagliato anche lui. Una cosa in particolare, che dopo attenta analisi abbiamo deciso di eleggere “film più insalvabile della sua carriera” (se non siete d’accordo fatecelo sapere e proponete titoli alternativi): parliamo di Il prescelto, remake di The Wicker Man di Robin Hardy, uno dei più grandi horror di sempre trasformato in una baracconata nel 2006 da Neil LaBute, che appena quattro anni dopo dirigerà il remake americano di Funeral Party e che non dirige un film da sei anni, dai tempi della commedia con Matthew Broderick Dirty Weekend.