Profeti: una scena in esclusiva del film di Alessio Cremonini

Esce al cinema il 26 gennaio Profeti, il nuovo film di Alessio Cremonini, premiato regista di Sulla mia Pelle.

Il film è incentrato su una giornalista italiana che si trova in Medio Oriente per raccontare la guerra dello Stati Islamico quando viene rapita dall’Isis e data in custodia a una foreign fighter radicalizzata. A questo punto Nur (Isabella Nefar) cerca di convertire Sara (Jasmine Trinca) e di farla aderire all’estremismo islamista. Nella clip esclusiva tratta dal film che vi presentiamo oggi vediamo proprio un confronto dialettico tra le due. “Io preferisco un nemico infedele a un musulmano che tradisce la sua fede. Non sei d’accordo?” chiede Nur a Sara, che risponde di non poter giudicare, non essendo musulmana. “Come giornalista, però, giudicavi,” ribatte la donna. “Io non giudico, io informo,” replica Sara. “Una donna che non crede in dio e che parla solo poche parole di arabo va in Siria per raccontare la guerra santa del califfato contro i nemici dell’islam. Sei sicuro che questa donna capisca la guerra che pretende di spiegare? L’informazione e la propaganda sono cose molto diverse,” conclude Nur.

Potete vedere la clip qui sopra!

Trovate tutte le informazioni su Profeti nella nostra scheda.