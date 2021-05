La Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di, il film conin arrivo nelle nostre sale il 10 giugno.

Alla regia del progetto troviamo Brian Baugh.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

QUELLO CHE NON SO DI TE è un film romantico, divertente ed emozionante, sul riuscire a realizzare i propri sogni e sul sapere riconoscere la felicità quando la vita all’improvviso ci pone di fronte ad una scelta.

Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, la talentuosa violinista Finley Sinclair (Rose Reid) decide di partire per l’Irlanda per un semestre di studi all’estero. Al B&B gestito dalla famiglia che la ospita, incontra Beckett Rush (Jedidiah Goodacre) arrogante star del cinema che è lì per girare un altro capitolo del suo franchise fantasy-d’ avventura. Tra i due, nonostante siano molto diversi, nasce una forte attrazione e una profonda sintonia. Beckett incoraggia Finley a riprendere a suonare il violino e ad aprire il suo cuore alla musica. Finley, a sua volta, aiuta Beckett a liberarsi dall’immagine riduttiva di teen-idol e a rimettersi in gioco. Ma quando il padre-manager di Beckett (Tom Everett Scott) inizia a considerare Finley come una minaccia per la carriera di suo figlio, Finley dovrà decidere cosa è disposta a rischiare per amore.