Screen Junkies ha realizzato un divertente trailer onesto dedicato a uno dei più noti cult degli anni ’90:(Clueless), iconica commedia del 1995 diretta da Amy Heckerling.

Potete vedere l’irriverente video nella parte suoeriore della pagina.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film del 1995:

Non è facile essere la ragazza più popolare e affascinante della scuola al Beverly Hills High. Specialmente quando susciti l’invidia delle compagne più carine, dei ragazzi più sfigati, di grassone in perenne e inutile dieta e di professori che danno in escandescenza quando consegni in ritardo i compiti di casa. Comunque, malgrado tutto, la quindicenne Cher tiene testa a tutti trovando anche il tempo per qualche attività aggiuntiva, come organizzare un combino per un suo professore o dare una ripassata al look di una trasandata amica. Ma nel suo ordinato mondo qualcosa comincia a girare diversamente con l’improvvisa apparizione di due bei ragazzi: un sexy ed elegante nuovo compagno di classe e un attraente ma un po’ squadrato fratellastro acquisito. Ora Cher sta imparando che quando arriva per la prima volta l’amore, lei è completamente sprovveduta…..