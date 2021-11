Dopo un’anteprima su Instagram, è disponibile da alcuni giorni su Youtube il documentario diincentrato sulla director’s cut di, la nuova versione della leggendaria pellicola del 1985 diretta da Sylvester Stallone il cui restauro e rimontaggio è stato naturalmente curato dallo stesso Stallone.

Si tratta di un dietro le quinte curato da John Herzfeld che testimonia il processo di restauro e rimontaggio del lungometraggio in cui Sylvester Stallone parla anche della sua carriera di attore. Negli ultimi giorni dal documentario sono emerse alcune curiosità ed è finalmente disponibile in versione integrale su Youtube.

Rocky VS Drago proporrà ben 40 minuti di scene inedite rimontate all’interno del film e per una sola notte, l’11 novembre, sarà anche proposto nelle sale cinematografiche americane prima di arrivare in home video dal giorno successivo.

Inizialmente, Sylvester Stallone voleva far uscire Rocky VS Drago nel 2020, in occasione dei 35 anni della pellicola, ma il COVID è finito chiaramente per mettere i bastoni fra le ruote a tutta l’operazione.

Rocky IV costò, al tempo, 28 milioni di dollari ne incassò 300 milioni al botteghino di tutto il mondo, una cifra che equivale a 732 milioni di dollari di oggi.

La pellicola fu presentata il 21 novembre del 1985 a Los Angeles e arrivò al cinema negli Stati Uniti qualche giorno dopo, il 27 dello stesso mese. In Italia il film arrivò qualche mese dopo, il 14 febbraio del 1986.