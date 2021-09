20th Century Studios ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di, nuovo lungometraggio animato diretto dain arrivo in autunno sul grande schermo.

Ron, nel nostro Paese, sarà doppiato da Lillo. Il film sarà disponibile più precisamente nelle nostre sale dal 21 ottobre.

Il film racconterà la storia di Barney Pudowski (Jack Dylan Grazer), un giovane un po’ goffo che fa fatica a stringere amicizia con i suoi compagni di scuola. Le sue giornate lo vedono alle prese con il padre, che lavora da casa ed è un po’ troppo distratto, una nonna superstiziosa Donka (Olivia Colman) e una capretta. Barney vorrebbe avere, come tutti i suoi coetanei, un B*Bot, il nuovo prodotto della Bubble Inc che cammina, parla ed è connesso digitalmente. Quando il padre Graham (Ed Helms) gli regala finalmente un modello del robot, Barney si ritroverà alle prese con R0NB1NT5CAT5CO, detto Ron (Zach Galifianakis), che non funziona come dovrebbe: non è connesso, si “addormenta” senza avvertire e non ha alcuna opzione per la sicurezza. Ron è però al tempo stesso innocente, onesto e, non avendo nessun dato in memoria, è pronto a imparare e crede immediatamente che Barney sia il suo miglior amico.

Nella storia sono poi coinvolti Savannah Meades (Kylie Cantrall) che è un ex’amica di Barney, il visionario e pieno di ideali CEO di Bubble Inc, Marc Wydell (Justice Smith), e Andre Morris (Rob Delaney), interessato solo agli aspetti economici dell’azienda e invidioso della popolarità dell’inventore.

FONTE: 20th Century Studios