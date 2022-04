Lo sceriffo della contea di Santa Fe ha diffuso del materiale video relativo all’incidente avvenuto sul set di Rust che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

In una delle scene vediamo il protagonista Alec Baldwin in costume di scena mentre si esercita nell’estrarre la pistola sul set del film: il video sarebbe stato girato il giorno stesso dell’incidente, probabilmente qualche minuto prima che l’attore scaricasse la pistola con la convinzione che contenesse solo munizioni a salve.

In altre scene vediamo i momenti successivi all’incidente, con il set (una chiesa di legno) che viene chiuso. Ci sono anche dei brevi estratti dall’interrogatorio della polizia con Baldwin e il regista (dopo che è stato medicato). “Qualcuno ha messo un proiettile vero nella pistola,” sentiamo dire da Baldwin. “Se quello che avete tirato fuori dalla sua spalla è un proiettile, allora qualcuno deve aver inserito delle munizioni vere nella pistola che stavo impugnando. […] Mi sono esercitato con una pistola calda. Doveva essere fredda o vuota, è la cosa più orribile che abbia sentito in vita mia”.

Il regista, invece, spiega di aver sentito un “botto molto forte” e di sentire come di essere stato “colpito sulla spalla”. Poi chiede come sta Hutchins, spiegando di essere stato seduto dietro di lei e di aver visto uscire del sangue dalla schiena della donna: “C’è stato un botto molto più forte di quelli che solitamente si sentono con i colpi a salve.”

Le indagini su quanto accaduto sono in corso. Un recente rapporto ha stabilito che la casa di produzione Rust Movie Productions è stata negligente nel monitorare che venissero seguite le corrette procedure di sicurezza nella gestione delle armi, e ha comminato una multa di 136 mila dollari, il massimo stabilito dalla legge del Nuovo Messico. Baldwin ha affermato che tale rapporto lo scagiona da qualsiasi responsabilità sull’accaduto nonostante rientri tra i produttori del film. L’attore è comunque coinvolto in varie cause legali sull’incidente, tra cui una intentata dalla famiglia Hutchins.

Via: TheGuardian