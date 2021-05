Durante gli MTV Movie & TV Awards 2021,ha consegnato il Comedic Genius Award agrazie al trionfo di. Solo che, chiaramente, non tutto è andato come da programma. L’iconico bicchiere pieno di popcorn dorati è stato inizialmente ritirato da Borat che si è poi ritrovato a fare i conti con Ali G, prima che arrivasse il creatore di questi due personaggi, Sacha Baron Cohen appunto, a sistemare le cose.

Solo che, quando l’ordine sembrava ormai ristabilito, a complicare nuovamente la situazione ci ha pensato Bruno, il ben noto influencer e modello, che si è presentato con un look decisamente peculiare. E non è stata neanche l’ultima maschera ideata dal popolare comedian a palesarsi in scena come potete constatare dal video di YouTube nella parte superiore di questa pagina.

Borat Seguito di film cinema: Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan è uscito su Amazon Prime Video il 23 ottobre.

In questo sequel Borat non è più il presentatore semisconosciuto kazako del 2006. Oggi tutti sanno chi è, quindi deve andare sotto copertura per intervistare le persone.

Il primo film, Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, è uscito nel 2006 in America e nel 2007 in Italia. Costato 18 milioni di dollari, ne incassò poi quasi 262 a livello globale.

