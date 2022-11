Salvate il soldato Ryan: ecco il trailer onesto del film di Steven Spielberg

Screen Junkies ha realizzato un trailer onesto di Salvate il soldato Ryan, cult di Steven Spielberg con protagonista Tom Hanks del 1998.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale del film:

Vista attraverso gli occhi di un drappello di soldati americani, la vicenda ha inizio il giorno della storica invasione del D-Day durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi spostarsi oltre la costa dove la squadra si impegna in una pericolosa missione speciale. Il Capitano John Miller deve portare i suoi uomini al di la delle linee nemiche per rintracciare il soldato James Ryan, i cui tre fratelli sono stati uccisi in combattimento. Trovandosi di fronte a difficolta insormontabili, gli uomini cominciano a discutere gli ordini ricevuti. Perche otto uomini devono rischiare la propria vita per salvarne una sola? Circondati dalle brutalità della guerra, ogni uomo cercherà la propria risposta…