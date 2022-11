Sean Penn dona uno dei suoi Oscar al presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Nuovo viaggio in Ucraina per Sean Penn: l’attore, vincitore di due premi Oscar (come migliore attore per Mystic River e per Milk), ha visitato la capitale Kiev e ha donato uno dei suoi Academy Award al presidente Volodymyr Zelensky. Non sappiamo quale dei due premi sia stato consegnato.

“Ci sono tre luoghi nel mondo in cui rimarrà sempre tutto l’orgoglio della mia vita. Il posto dove è nata mia figlia, il posto dove è nato mio figlio e questo,” ha detto Penn a Zelensky in un video pubblicato dal presidente ucraino. “È solo una sciocca, piccola cosa, ma sapere che si trova qui mi fa sentire meglio, mi dà la forza per continuare a combattere. Quando vincerai, me lo riporterai a Malibu, perché mi sentirò molto meglio sapere che qui c’è un pezzo di me”.

Il presidente Zelensky a sua volta ha consegnato all’attore la medaglia d’onore dell’Ordine al Merito per “il suo sincero supporto e il contributo significativo alla sensibilizzazione della questione Ucraina nel mondo”. Nel video vediamo anche Zelensky condurre Penn in strada a Kiev e mostrargli una targa che porta il nome dell’attore e la data del 24 febbraio 2022, il giorno dell’inizio dell’invasione russa.

Ricordiamo che Penn ha girato un documentario per Vice sul conflitto Russo/Ucraino, ed era in Ucraina nei primi giorni dell’invasione dove ha incontrato Zelensky. Ha lasciato il paese a marzo, e a causa del suo sostegno nei confronti della causa ucraina è stato bandito dall’entrare nel territorio russo.