La Searchlight Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di See How They Run, film con protagonisti Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, David Oyelowo e Ruth Wilson (Queste oscure materie).

Tom George ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta da Mark Chappell. La storia del progetto è ambientata nella Londra degli anni ’50 e segue le vicende di un disperato produttore cinematografico di Hollywood che si propone di trasformare una popolare commedia del West End in un film. Ma quando i membri della produzione vengono assassinati, l’Ispettore Stoppard (Rockwell) stanco del mondo e l’esordiente Constable Stalker (Ronan) si ritrovano nel bel mezzo di un giallo nell’affascinante scena teatrale e nell’area più metropolitana di Londra.

Del cast fanno parte anche Harris Dickinson, Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith, Charlie Cooper.

L’uscita del film nelle sale è fissata per settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Searchlight Pictures