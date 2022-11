Sharper: ecco il teaser trailer del film Apple Original con Julianne Moore

Ecco il primo trailer ufficiale di Sharper, il nuovo film Apple Original con la vincitrice del premio Oscar Julianne Moore che farà il suo debutto il 17 febbraio 2023 su Apple TV+.

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra.

“Sharper” è diretto da Benjamin Caron e presenta un cast stellare guidato da Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, l’esordiente Briana Middleton e John Lithgow. Il film è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la scrittura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

