She Said: Carey Mulligan e Zoe Kazan nel trailer del film sul caso Harvey Weinstein

La Universal Pictures ha diffuso il primo trailer di She Said, il film di con Carey Mulligan e Zoe Kazan sul caso Harvey Weinstein.

Le due attrici interpretano le due giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno portato alla luce una delle notizie più importanti di una generazione, una notizia che ha contribuito all’inizio del movimento #Metoo, e che ha infranto decenni di silenzio attorno alla violenza sessuale a Hollywood cambiando la cultura americana per sempre.

Dai produttori premio Oscar di 12 anni schiavo, Moonlight, Minari, Selma e La grande scommessa, dal produttore candidato all’Oscar di Operazione Zero Dark Thirty e American Hustle – L’apparenza inganna, il film è basato sul bestseller del New York Times intitolato She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

She Said è diretto dal premio Emmy Maria Schrader (Unorthodox) su una sceneggiatura del premio Oscar Rebecca Lenkiewicz (Ida).

Il film è prodotto dai vincitori del premio Oscar Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner attraverso della Plan B Entertainment ed è prodotto esecutivamente dalle candidate al premio Oscar Megan Ellison e Sue Naegle della Annapurna Pictures.