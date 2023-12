La video recensione di Silent Night – Il silenzio della vendetta, il nuovo film del maestro del cinema d’azione John Woo con protagonista Joel Kinnaman, al cinema dal 30 novembre con Plaion Pictures.

SILENT NIGHT: LA TRAMA

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell’anno successivo. Ferito a sua volta durante l’inseguimento degli assassini e ormai muto, l’uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

