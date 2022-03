Manca ormai poco all’uscita di, atteso seguito del successo della Paramount Pictures uscito al cinema nel 2020, e così in rete approdano le prime clip in italiano.

Qui in alto potete ammirarne una qui di seguito in cui Sonic definisce il suo nemico “Soldato d’Inverno”, facendo riferimento a Captain America: the Winter Soldier.

Sonic 2 – Il film sarà nei cinema dello stivale a partire dal 7 aprile. La pellicola vede il ritorno di James Marsden, Ben Schwartz come voce di Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey, con una new entry del calibro di Shemar Moore, e con Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

