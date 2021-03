Taylor Swift a svelare la prima occhiata a, il nuovo film d’animazione della DreamWorks Animation diretto da Elaine Bogan () ed Ennio Torresan. Si tratta di un seguito di, uscito nel 2002 e nominato all’Oscar, che arriverà nei cinema di tutto il mondo il 4 giugno grazie alla Universal.

Nel breve spot pubblicato dalla popstar vediamo le prime immagini del film, e in sottofondo sentiamo la nuova versione di Wildest Dreams, che Taylor Swift ha recentemente ri-registrato e sarà inclusa nell’album Fearless (Taylor’s Version), in uscita il 9 aprile, che conterrà 20 canzoni riregistrate dell’album Fearless del 2008 (sei delle quali inedite).

Trovate il video qui sopra e qui sotto.

Oggi sono stati anche annunciati i doppiatori originali del film, che saranno Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Marsai Martin, Mckenna Grace, Andre Braugher, Walton Goggins ed Eiza González

La storia è incentrata su una bambina in cerca di un posto dove stare, che fa amicizia con un cavallo selvaggio. Lucky Prescott (Merced) non ha mai conosciuto sua madre, Milagro Navarro (Gonzalez), una indomita stuntwoman di Miradero, una piccola cittadina sulla frontiera. Come sua madre, Lucky non è una fan delle regole e delle limitazioni, cosa che preoccupa molto sua zia Cora (Julianne Moore). Lucky è cresciuta in una città della East Coast sotto l’occhio vigile della zia, ma quando la bambina sfida la sorte per l’ennesima volta, Cora decide di trasferire entrambe dal padre di Lucky, Jim (Jake Gyllenhaal) a Miradero. La cittadina lascia indifferente Lucky, che tuttavia cambia idea quando incontra Spirit, un cavallo selvaggio Mustang che con lei condivide un carattere molto indipendente, e fa amicizia anche con due cavalieri: Abigail Stone (Mckenna Grace) e Pru Granger (Marsai Martin). Il padre di Pru, lo stalliere Al Grander (Andre Braugher) è il migliore amico del padre di Lucky.

Quando un mandriano senza cuore (Walton Goggins) e il suo team iniziano a tramare di catturare Spirit e la sua mandria per venderli a chi li terrà in cattività e li sfrutterà, Lucky si organizza con i suoi amici e parte per l’avventura di una vita, con l’obiettivo di salvare il cavallo che le ha fatto scoprire la libertà e le ha dato uno scopo, facendole anche trovare un contatto con l’eredità di sua madre e le sue origini messicane.