Il 2 aprile uscirà SOLO al cinema, il nuovo action movie scritto da Derek Kolstad (creatore della saga di John Wick ) e diretto da Ilya Naishuller con protagonista Bob Odenkirk. A sottolineare il fatto che il film arriverà solo nelle sale lo spot presentato oggi in occasione del Super Bowl, che potete vedere qui sopra

Nel film, Odenkirk interpreta Hutch Mansell, un uomo apparentemente ordinario che in realtà ha un passato che trasuda violenza. Questa la sinossi ufficiale:

Bob Odenkirk è Hutch Mansell, un padre e marito sottovalutato da tutti, che incassa tutti i colpi bassi della vita senza mai reagire. Un signor nessuno. Quando due ladri fanno irruzione nella sua casa in periferia, una notte, Hutch rifiuta di difendere se stesso o la sua famiglia, sperando di evitare la violenza. Suo figlio adolescente Black (Gage Munroe) è molto deluso e sua moglie Becca (Connie Nielsen) sembra allontanarsi ancora di più. Ma i postumi di questo evento sembrano risvegliare la rabbia a lungo repressa di Hutch, scatenando istinti dormienti e innescando una scia brutale che farà riemergere oscuri segreti e abilità letali. In una serie di scazzottate, sparatorie e inseguimenti, Hutch dovrà salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (il noto attore russo Alexey Serebryakov), e assicurarsi di non essere più sottovalutato come un signor nessuno qualunque.