Super Mario: Chris Pratt è l’iconico idraulico italiano nel trailer del remake realistico del videogame per NES

In attesa del teaser trailer del film animato di Super Mario che dovrebbe arrivare proprio tra qualche giorno, c’è chi si è divertito a immaginare un remake in chiave realistica del videogame originale del Nintendo Entertainment System.

Il canale You Tube Re-Imagined Games ha utilizzato l’Unreal Engine per ricreare i primi livelli del noto videogame e di Super Mario che in questo remake realistico ha il volto e le fattezze di Chris Pratt (che darà la voce al celebre idraulico italiano nel film animato).

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel film ci saranno Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black(Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) e Sebastian Maniscalco (Spike).

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film animato targato Illumination? Se avete un abbonamento a BadTaste+ diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Re-Imagined Games