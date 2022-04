LEGGI ANCHE – Weathering With You e Your Name di Makoto Shinkai sono ambientati nello stesso universo?

È arrivato online il primissimo teaser trailer di, il nuovo film diche arriverà nei cinema nipponici il prossimo 11 novembre. Lo trovate nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina.

I primi dettagli su Suzume no Tojimari erano stati svelati da Makoto Shinkai in un evento stampa tenutosi lo scorso dicembre (ECCO I DETTAGLI). Questo teaser trailer ci consegna un assaggio della trama che era stata accennata proprio in quella sede.

Suzume no Tojimari racconterà la vicenda di una ragazza di diciassette anni di nome Suzume che vive in una placida cittadina a Kyūshū. La sua esistenza verrà rivoluzionata il giorno in cui un giovane viaggiatore le dice di essere alla ricerca di una porta. Lei lo segue sulle montagne dove c’è una vecchia porta circondata da rovine di epoca più moderna. Ed è a quel punto che ha inizio il suo misterioso viaggio.

Makoto Shinkai, ancora una volta, ha lavorato anche alla scrittura del film che è, chiaramente, anche diretto da lui. Masayoshi Tanaka, già al lavoro con Shinkai per Your Name e Weathering with You, si èoccupato del design dei personaggi con Kenichi Tsuchiya a supervisionare la regia delle animazioni e Takumi Tanji come art director. Entrambi erano già nel team di Your Name.

Makoto Shinkai ha dalla sua gli enormi successi critici e commerciali di Your Name, 380 milioni di dollari incassati, e Weathering with You, 193 milioni di dollari di box-office.

Cosa ne pensate di questo teaser di Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!