Sabato all’una del mattino (ora italiana) i fan didi New York si sono radunati al cinema AMC Lincoln Center, mentre quelli nel resto del mondo si sono radunati davanti a YouTube per il debutto del cortometraggio, che in poche ore ha infranto parecchi record.

Il corto è basato sulla versione da 10 minuti dell’omonima canzone della cantautrice, una versione inedita presente nell’album RED – Taylor’s Version uscito venerdì, e vede per protagonisti Sadie Sink (Stranger Things) e Dylan O’Brien (Teen Wolf): ripercorre la turbolenta relazione tra i due, fino al suo triste epilogo nel quale compare la stessa Swift nel ruolo della ragazza qualche anno dopo. Dura circa 15 minuti, è accompagnato dalle note della canzone, interrotta a metà da un drammatico litigio tra i due ragazzi.

Nel corso della giornata sono arrivate numerose recensioni del cortometraggio – girato in pellicola 35 mm – da parte di testate blasonate come l’Hollywood Reporter e Variety, che hanno inevitabilmente citato Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, tra le altre cose. Il corto è nato dal desiderio della Swift di misurarsi con il cinema, ma soprattutto dalla necessità di “creare un intero universo cinematografico intorno a questa canzone”, per ringraziare i fan di averla sostenuta quando ha deciso di ri-registrare i suoi primi album dopo che i master originali sono stati venduti dall’etichetta Big Machine alla Ithaca Holdings di Scooter Braun. I nuovi album, il cui titolo è accompagnato dalla frase “Taylor’s Version”, sono totalmente di proprietà della cantante e scalano nuovamente le vette delle classifiche anche perché contengono diversi brani inediti.

A parte l’accoglienza positiva della critica, il corto scritto e diretto da Taylor Swift ha conquistato immediatamente i fan, diventando nel giro di pochissime ore il video numero uno su YouTube (al momento ha 16 milioni di visualizzazioni), per tutta la giornata è stato tra gli argomenti trending globali su Twitter ed è addirittura salito brevemente al primo posto sulla piattaforma di recensioni Letterboxd: con un voto di 4.65 stelle, ha superato film come Parasite o il cortometraggio musicale Radiohead: In Rainbows – From the Basement. Intanto All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) è diventata la canzone più ascoltata del giorno in tutto il mondo.

Rina Yang si è occupata della fotografia del cortometraggio, girato in pellicola 35mm. L’anno scorso ha vinto il BAFTA come esordiente, è stata direttrice della fotografia di seconda unità per Bohemian Rhapsody, ha lavorato a numerosi video musicali e ha diretto la fotografia di uno degli episodi della seconda stagione di Euphoria.

Potete vedere il corto qui sopra.