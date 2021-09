Nel primo trailer di The Eyes of Tammy Faye abbiamo visto una notevole trasformazione di Jessica Chastain attraverso il trucco per vestire i panni della telepredicatrice Tammy Faye Bakker.

Grazie alle prime clip possiamo ora ammirare l’attrice “in azione”.

In alto trovate anche una featurette, ecco la sinossi:

The Eyes of Tammy Faye è uno sguardo intimo alla straordinaria ascesa, alla sua caduta e alla redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker.

Negli anni ’70 e 80′, Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, si elevarono da umili origini per creare la rete televisiva religiosa più grande al mondo, finendo per essere venerati per i loro messaggi di amore, accettazione e prosperità.

Tammy Faye divenne leggendaria per le sue ciglia indelebili, per le sue abilità vocali, e per la sua volontà di accogliere persone di tutti i tipi. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivali e scandali spazzassero via il suo impero costruito con tanta cura.