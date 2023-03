Anime Factory, l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese, si appresta a portare nei cinema italiani The First Slam Dunk, il film diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale.

Ora, dopo aver condiviso i dettagli dell’evento speciale dedicato all’anime, Anime Factory ha pubblicato online anche il trailer italiano e il poster. Trovate il filmato nella parte superiore di questa pagina mentre il poster qua sotto:

The First Slam Dunk: la sinossi:

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

Il film uscirà nelle sale italiane come evento dall’11 al 17 maggio in versione doppiata, preceduta dall’esclusiva e unica data del 10 maggio in cui si potrà vedere il film in lingua originale. Trovate tutti i dettagli in merito in questo nostro articolo.

Uscito in Giappone a dicembre 2022, a 26 anni dalla serie animata, il film ha dimostrato come il brand SLAM DUNK rimanga ancora saldo nel cuore del pubblico. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, il lungometraggio ha conquistato il Box Office giapponese e asiatico incassando oltre 85 milioni di euro, superando anche Avatar – La Via dell’Acqua e diventando così la ventinovesima pellicola più redditizia della storia giapponese.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate