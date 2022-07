La Universal ha diffuso in rete il trailer italiano di The Forgiven, film con protagonisti Ralph Fiennes e Jessica Chastain.

Il progetto è un adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne ed è diretto da John Michael McDonagh: l’opera racconta la storia dell’impatto di un tragico incidente sulla vita di una coppia inglese, impegnata in un fine settimana di festeggiamenti in una villa nel deserto in Marocco.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 14 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

I protagonisti sono Ralph Fiennes e Jessica Chastain (che avevano già lavorato insieme in Coriolanus nel 2011). Del cast fanno parte anche Matt Smith (The Crown), Christopher Abbott (The Sinner), Ismael Kanater (Queen Of The Desert), Marie-Josée Croze (Munich), Alex Jennings (The Crown), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Saïd Taghmaoui, Rebecca Hall, Caleb Landry Jones e Mark Strong.

La sinossi ufficiale:

David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain), rispettivamente un medico e un’autrice di libri per bambini, arrivano in Marocco da Londra per partecipare a un fine settimana di baldoria nella sontuosa casa sahariana del loro amico Richard (Matt Smith) e del suo amante Dally Margolis (Caleb Landry Jones). Dopo un lungo pranzo, accompagnato da molto alcol, David, stanco e intontito, insiste per fare il lungo viaggio in auto da Tangeri alla festa, litigando con Jo per tutto il tragitto. Ma quando due giovani uomini appaiono improvvisamente dall’oscurità e David perde il controllo della sua auto, uno di loro, un adolescente del posto di nome Driss (Omar Ghazaoui), viene ucciso. La coppia in preda al panico mette il corpo del ragazzo sul sedile posteriore dell’auto e continua a guidare in direzione della villa di Richard, sperando che il loro amico possa aiutarli a eludere qualsiasi conseguenza. Con la polizia locale apparentemente disinteressata a indagare sulla questione, la festa infuria senza sosta. Ma quando il padre di Driss, Abdellah (Ismael Kanater), si presenta per reclamare il corpo di suo figlio, insiste affinché David lo accompagni al suo villaggio per aiutarlo a dare al figlio una degna sepoltura. David accetta con riluttanza di intraprendere con lui un viaggio di due giorni verso la casa di famiglia nel cuore delle montagne dell’Atlante, dove Abdellah, le sue numerose mogli e il suo unico figlio Driss hanno passato la vita guadagnandosi da vivere cercando fossili e vendendoli a ricchi occidentali. Da solo con Abdellah, David nega ogni responsabilità per l’incidente, ma la profonda umiltà e dignità dell’uomo lo colpiscono in maniera inaspettata. Nel frattempo, nella villa di Richard, la breve relazione di Jo con un altro ospite, Tom (Christopher Abbott), le permette di immaginare una vita diversa per se stessa. Tratto dall’emozionante romanzo dell’acclamato scrittore Lawrence Osborne, The Forgiven combina sensualità, maestria cinematografica e colpi di scena inaspettati proprio quando l’Oriente incontra l’Occidente e il senso di responsabilità del vecchio mondo si scontra catastroficamente con l’indifferenza moderna.

Le riprese del film si sono svolte in Marocco (erano state messe in pausa durante la quarantena dovuta alla pandemia).

Elizabeth Eves figurerà tra i produttori assieme a McDonagh attraverso la loro casa di produzione, la House of Un-American Activities.

Cosa ne pensate di questo trailer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Universal