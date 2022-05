La Roadside Attractions ha diffuso online il primo trailer di, film con protagonisti

Il progetto è un adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne ed è diretto da John Michael McDonagh: l’opera racconta la storia dell’impatto di un tragico incidente sulla vita di una coppia inglese, impegnata in un fine settimana di festeggiamenti in una villa nel deserto in Marocco.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 1° luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

LEGGI – Jessica Chastain sarà in The Forgiven con Ralph Fiennes

I protagonisti sono Ralph Fiennes e Jessica Chastain (che avevano già lavorato insieme in Coriolanus nel 2011). Del cast fanno parte anche Matt Smith (The Crown), Christopher Abbott (The Sinner), Ismael Kanater (Queen Of The Desert), Marie-Josée Croze (Munich), Alex Jennings (The Crown), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Saïd Taghmaoui, Rebecca Hall, Caleb Landry Jones e Mark Strong.

Le riprese del film si sono svolte in Marocco (erano state messe in pausa durante la quarantena dovuta alla pandemia).

Elizabeth Eves figurerà tra i produttori assieme a McDonagh attraverso la loro casa di produzione, la House of Un-American Activities.

Cosa ne pensate di questo trailer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!