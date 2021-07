I 20th Century Fox Studios hanno diffuso il primo trailer di The Last Duel , il nuovo film di Ridley Scott contratto dall’omonimo libro scritto da Eric Jager.

Ambientata nel 1386, la storia è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle. Nelle fasi iniziali doveva essere Affleck il protagonista con Matt Damon; dopo una serie di sviluppi l’attore è passato in secondo piano come non protagonista a favore di Driver.

L’uscita è fissata al 15 ottobre per gli Stati Uniti, al 14 ottobre in Italia.

Ecco anche il poster:

Lo script era stato inizialmente acquisito dalla Fox, ma è poi passato alla Disney, che ha deciso di dare il via libera alla pellicola. In cantiere per Ridley Scott ci sarebbe anche un film sulla saga di mago Merlino, le cui riprese sarebbero dovute partire lo scorso autunno, ma di cui non abbiamo avuto aggiornamenti.

