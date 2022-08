The Menu: il nuovo trailer del film con Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes e Nicholas Hoult

La Searchlight Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer di The Menu, il film a tinte horror di Mark Mylod in arrivo a novembre in tutto il mondo.

Nel cast troviamo Ralph Fiennes, Any Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light e John Leguizamo.

Il film è descritto come un misto tra una commedia nera e un thriller psicologico ambientato nel mondo della cultura culinaria eccentrica. La storia si concentra su una giovane coppia che visita un ristorante esclusivo su un’isola remota in cui uno chef acclamato (Fiennes) ha preparato un menu sontuosamente gustoso.

Potete ammirare il trailer qui in alto, a seguire due locandine:

La Searchlight Pictures distribuirà la pellicola vietata ai minori al cinema il 18 novembre, mentre In Italia il film arriverà il 17 novembre.