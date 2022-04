The Northman

, la nuova pellicola di Robert Eggers, è approdata nei cinema italiani giovedì 21 aprile e chiaramente la Universal sta continuando a proporre degli interessanti contenuti promozionali del film interpretato da Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy.

La divisione nazionale della major propone su YouTube due nuove, epiche featurette che ci portano nel dietro le quinte dell’ambiziosa opera di “vendetta vichinga”. Potete trovare la prima, intitolata “Diventare un vichingo”, nella parte superiore di questa pagina, la seconda, “Guerrieri di ferro”, direttamente qua sotto.

Durante un’intervista rilasciata a Good Morning America, Nicole Kidman ha invece avuto la possibilità di lodare il regista di The Northman, Robert Eggers.

La star ha dichiarato:

È completamente dedito al cinema, al portare i suoi film sul grande schermo, pellicole che sono magnifiche ed epiche e questa, molto probabilmente, è la più epica di tutte.

Pellicola epica che, a quanto pare, è arrivata in sala nella sua forma definitiva. Il regista Robert Eggers, durante il press tour del lungometraggio, ha infatti potuto spiegare che quella approdata nei cinema è la sua director’s cut. Il filmmaker ha spiegato che quella che per lui è stata una nuova esperienza, ovvero l’avere a che fare con le pressioni di una major dato il budget alquanto elevato della pellicola, ha avuto delle conseguenze creative inattese e, per certi versi, decisamente positive:

Il montaggio è stato difficile proprio per le pressioni esercitate dallo studio. Ma era una pressione di cui avevo bisogno per consegnarlo. Quella che hai visto è la mia director’s cut. Non ci sarà una versione più lunga nel Blu-ray.

Ha però puntualizzato che le scene eliminate saranno presenti, in versione finalizzata e non, nell’edizione Blu-ray di The Northman (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Trovate tutte le notizie e gli approfondimenti sulla pellicola nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Il film è uscito nei cinema italiani il 21 aprile con Universal.

Vi ricordiamo anche che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Good Morning America su YouTube