In esclusiva per IGN ecco la prima clip tratta da, il nuovo film diretto da Robert Eggers in arrivo nelle nostre sale a fine aprile.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

Cosa ne pensate di questa clip di The Northman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: IGN