Sarà dal 21 aprile nei cinema, la nuova pellicola di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) interpretata da Alexander Skarsgård , Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe.

La divisione nazionale della Universal ha diffuso online la prima clip in italiano del film che potete vedere direttamente nelplayer di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina.

Il giovane principe Amleth sta per diventare un uomo quando il padre viene brutalmente assassinato da suo zio, che poi rapisce sua madre. Fuggendo dal regno insulare in barca, il ragazzo giura vendetta. Due decenni dopo, Amleth è un berserker vichingo che fa irruzione nei villaggi slavi, dove una veggente gli ricorda il suo voto: vendicare suo padre, salvare sua madre, uccidere suo zio. Viaggiando su una nave di schiavi verso l’Islanda, Amleth si infiltra nella fattoria di suo zio con l’aiuto di Olga, una donna slava ridotta in schiavitù, e si propone di onorare il suo voto. Dal visionario sceneggiatore e regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) arriva un film epico sui Vichinghi coinvolgente come nessun altro, con un cast corale che include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk.