The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes uscirà finalmente al cinema anche in Italia: il film anime dello studio CLAP premiato al Festival di Annecy 2023 con il Paul Grimault Award si mostra oggi con il trailer ufficiale in italiano.

Sarà Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, a portarlo in sala con un evento speciale il 10, 11 e 12 giugno. Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), l’anime è un emozionante racconto dai toni romantici che mescola mistero e fantascienza, ispirato all’omonimo e acclamato romanzo dell’autore giapponese Mei Hachimoku.

Il trailer ufficiale ci mostra il legame speciale tra i protagonisti, Kaoru e Anzu, due adolescenti accomunati dalla volontà di superare rimorsi dolorosi e dare forma alle proprie ambizioni. Insieme, uniranno le forze per scoprire i segreti del tunnel di Urashima, che promette di risolvere i loro problemi… chiedendo però in cambio un caro prezzo: pochi secondi passati al suo interno, infatti, corrispondono a ore e ore nel mondo esterno.

Questa la trama:

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

La colonna sonora è a cura di Harumi Fuuki (Il castello invisibile), e include la canzone Finale., brano dell’artista giapponese eill, nota per aver interpretato anche Koko de Iki wo Shite, “ending theme” della serie Tokyo Revengers.

