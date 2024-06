The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Nella parte superiore di questa pagina trovate una clip da The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film, scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War). E non è tutto.

Qua sotto trovate anche una videointervista sottotitolata proprio a Tomohisa Taguchi.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: i dettagli e la sinossi

Realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila), The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi dedicati al mondo dell’animazione, come il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 e il riconoscimento come miglior film agli Anime Trending Awards 2024.

Questa la sinossi:

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante e coinvolgente lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 10 al 12 giugno.

