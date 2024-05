Sono disponibili su YouTube due clip ufficiali in italiano del pluripremiato film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes. Il nuovo film, scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), arriverà al cinema in Italia in un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024.

Le due clip, in cui è possibile assistere non solo al primo incontro tra i due protagonisti Anzu e Kaoru ma anche al primo ingresso di quest’ultimo nell’emozionante e misterioso tunnel di Urashima, sono visibili una nella parte alta di questa pagina e una qua sotto:

Le sfide affrontate da Tomohisa Taguchi

Restituire, anche visivamente, le tante sfumature della storia è stata una delle missioni principali del regista Tomohisa Taguchi, che del romanzo originale aveva apprezzato proprio la capacità di unire una rinfrescante leggerezza a temi molto profondi. “The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes nasce come light novel. Sono letture molto accessibili, ma questo romanzo ha un aspetto molto letterario, più costruito e profondo”, ha dichiarato il regista. Taguchi ha riposto particolare cura soprattutto nel ritrarre in modo genuino i due protagonisti, facendo sì che fosse semplice per il pubblico immedesimarsi in loro. Come spiega: “Visto che le scene di vita quotidiana sono realistiche, occorre una messa in scena precisa da rispettare: questa è stata una sfida per me e con gli animatori abbiamo lavorato per ricreare il senso di realtà.”

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: i dettagli e la sinossi

Realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila), The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi dedicati al mondo dell’animazione, come il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 e il riconoscimento come miglior film agli Anime Trending Awards 2024.

Questa la sinossi:

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante e coinvolgente lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 10 al 12 giugno.

