Apple TV+ ha diffuso in rete il trailer di, documentario diretto da Todd Haynes (Carol, Io non sono qui, Cattive acque) incentrato sull’iconica band che sarà disponibile in alcune sale e sulla piattaforma streaming Apple dal 15 ottobre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate le informazioni sul progetto insieme al poster:

I Velvet Underground hanno creato un nuovo sound che ha cambiato il mondo della musica, consolidandosi come una delle band più venerate del rock n’ roll. Diretto dall’acclamato regista Todd Haynes, “The Velvet Underground” mostra come il gruppo sia diventato un punto di riferimento culturale che rappresenta una serie di contraddizioni: la band è contemporaneamente figlia della sua epoca, ma senza tempo; è letteraria, ma realistica; radicata sia nell’élite dell’arte, che nella cultura di strada.

Il documentario mostra interviste approfondite con i principali attori di quel tempo, combinate con una quantità vasta e preziosa di spettacoli mai visti prima e una ricca collezione di registrazioni, film di Warhol e altre opere d’arte sperimentali che creano un’esperienza immersiva in ciò che il membro fondatore John Cale descrive come l’ethos creativo della band: “come essere eleganti e come essere brutali”.

Contestualmente è stato annunciato anche The Velvet Underground: A Documentary Film di Todd Haynes – Music From The Motion Picture Soundtrack, un 2CD e una colonna sonora digitale che include brani famosi e rari dei Velvet Underground, che uscirà il 15 ottobre con Republic Records/ Ume. Curata dal regista del documentario, Todd Haynes, e dal supervisore musicale Randall Poster, Music From The Motion Picture Soundtrack è la colonna sonora ufficiale del documentario Apple.

Tra i produttori figurano Todd Haynes, Christine Vachon, Julie Goldman, Christopher, Clements, Carolyn Hepburn e David Blackman.

FONTE: Apple TV