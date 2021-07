Vision Distribution ha pubblicato in rete il primo trailer dik, nuovo horror diretto da Giorgio Bruno

Del cast fanno parte Jonathan Tufvesson, Margaux Billard, Sidney Cressida Rae White, Aciel Martinez Poll e Rocío Muñoz Morales.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 28 luglio. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Durante le riprese di un documentario, Alex, tecnico del suono, registra per caso delle voci, voci sinistre, non umane che cercano di metterlo in guardia da qualcosa o da qualcuno. La ricerca per scoprire il significato di quelle parole farà riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato. E proprio come il passato che ritorna, un’onda nera, minacciosa e lugubre inizierà a tormentarlo.

Tra gli altri film diretti da Bruno ricordiamo Hard Night Falling, My Little Baby, Almost Dead, Nero infinito e Soli al fronte.

FONTE: Vision Distribution