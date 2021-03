Netflix ha lanciato oggi il primo trailer di, il film supereroistico con protagoniste, diretto da Ben Falcone (marito della McCarthy e regista di film come The Boss e Life of the Party – Una mamma al college).

Potete vederlo qui sopra o, in originale qui sotto!

Thunder Force è una commedia ambientata in un mondo minacciato da super criminali, in cui due amiche d’infanzia si ritrovano quando una delle due scopre come acquisire i poteri per proteggere la città. Nel cast sono presenti anche Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, e lo stesso Falcone in un ruolo non precisato.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo terrorizzato dai super-villain, una donna ha sviluppato una maniera per donare i superpoteri alle persone normali. Ma quando la scienziata Emily Stanton accidentalmente conferisce abilità incredibili alla sua migliore amica che non vede da tempo, le due donne devono diventare il primo team di supereroine. Ora, è la Thunder Force a dover combattere i superpotenti Miscreants e salvare Chicago dalle malefatte del Re.

Annunciato ad aprile del 2019, il film è stato girat ad Atlanta e uscirà su Netflix il 9 aprile.