Tim Burton ricrea “L’uscita dalle officine Lumière” a Lione 

In occasione di una masterclass tenutasi al Lumière Festival di Lione, Tim Burton si è tuffato sulle orme dei fratelli Lumière ricreando il loro iconico film del 1985 L’uscita dalle officine Lumière.

Il regista, alla stregua di altri registi in passato come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Jane Campion, è stato come da tradizione invitato a ricreare l’iconico film a modo suo.

Tra le compare coinvolte nelle riprese anche il direttore dell’Istituto Lumière Thierry Frémaux, Monica Bellucci, Vincent Lindon e Vincent Macaigne, il regista Claude Lelouche, il co-presidente di Wild Bunch Interntional Vincent Maraval, il distributore Etienne Ollagnier, il produttore Fréderic Fioré e la ministra della cultura francese Rima Abdul Malak.

En direct de la rue du Premier-Film, à Lyon, là où tout à commencé, Tim Burton tourne son remake du premier film de l’histoire : Sortie d’usine pic.twitter.com/QkZMJm83K1 — Institut Lumière (@InstitutLumiere) October 22, 2022

Il celebre film di 50 secondi mostra un gruppo di operai che escono dalla fabbrica Lumière alla periferia di Lione. L’edificio è stato demolito negli anni ’70, ma ne è stati preservato solamente l’ingresso. Burton ha voluto dare alle riprese un tocco diverso dal solito, come raccontato da Deadline:

Nessuna comparsa con cui abbia mai lavorato uscirebbe da una fabbrica in modo normale. Voglio che catturiate lo spirito della grande recitazione delle comparse. E voglio che lo facciate male, fate finta di camminare normalmente, ma poi inciampate, scontratevi e fate quello che fanno le comparse: indicate qualcosa per nessun motivo, guardate in camera, create del caos facendo finta che stiate recitando in modo naturale.

Girate con lo stesso aspect ratio e la stessa durata del film originale, queste creazioni non vengono diffuse su internet, ma preservate negli archivi dell’Istituto Lumière.

Tim Burton tourne la sortie de l’usine Lumière. Et demande à tous ses acteurs de jouer comme de mauvais figurants pour plus de chaos. 😂#Lumiere2022 pic.twitter.com/IPrDxmxoUs — We Love Cinema (@welovecinemafr) October 22, 2022

Su Deadline è disponibile anche un video dal dietro le quinte.