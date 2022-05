ha lanciato il videoclip di, la canzone inedita realizzata appositamente per la colonna sonora di, che sarà al cinema in anteprima il 21 e 22 maggio per poi uscire il 25 maggio. Nel video vediamo un mucchio di scene inedite del film diretto da Joseph Kosinski, alternandosi a immagini della stessa Lady Gaga. Ci sono poi scene memorabili del film originale.

La versione cinematografica della canzone di Lady Gaga, da lei scritta assieme a BloodPop e a Benjamin Rice, contiene produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e di Hans Zimmer. La colonna sonora, pubblicata da Interscope Records, uscirà il 25 maggio: l’album conterrà classici del film originale, hit inconfondibili come “Danger Zone” di Kenny Loggins ma ci sarà spazio anche per una versione live di “Great Balls of Fire”, cantata dall’attore Miles Teller in una scena di Maverick. Non mancheranno poi le musiche del film composte da Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e dai vincitori del Premio Oscar Lady Gaga e Hans Zimmer. Il prossimo brano ad uscire tratto dall’album sarà il singolo “I Ain’t Worried” della band nominata ai Grammy, OneRepublic, disponibile dal 13 maggio.

Nel cast di Top Gun: Maverick figurano Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Miles Teller, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Lewis Pullman, Bashir Salahuddin, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

