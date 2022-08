Tremila anni di attesa: Tilda Swinton non ha nulla da desiderare nella prima clip

Mancano due settimane all’uscita di Tremila anni di attesa nei cinema americani, e così la MGM ha diffuso una nuova clip del film di George Miller presentato al Festival di Cannes.

Nella scena vediamo un confronto tra il Djinn (Idris Elba) e la dottoressa Alithea Binnie (Tilda Swinton), in cui quest’ultima si rifiuta di pensare a tre desideri da esprimere. Il Djinn ha bisogno che la donna esprima tre desideri per venire poi liberato, ma Alithea non vorrebbe nulla di più dalla vita. Dopo un acceso dibattito, la donna accidentalmente esclama che vorrebbe che i due non si fossero mai incontrati… e così, improvvisamente, la lampada che conteneva il genio si rompe.

Vi ricordiamo che in Italia il film, intitolato originariamente Three Thousand Years of Longing, uscirà con Eagle Pictures.