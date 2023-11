Francesco Alò ci parla di Tremila anni di attesa, il film di George Miller con Idris Elba e Tilda Swinton disponibile in home video e in streaming su NOW.

TREMILA ANNI DI ATTESA: LA TRAMA

La dottoressa Alithea Binnie (Tilda Swinton) è una ricercatrice soddisfatta dalla sua vita, che ha sempre uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul per partecipare a una conferenza, incontra un genio (Idris Elba), che le propone di esaudire tre suoi desideri in cambio della libertà.

Questo però comporta due problemi: il primo è che Alithea non crede che il genio sia reale, il secondo è che, da profonda conoscitrice della storia e della mitologia, la dottoressa conosce l’insegnamento delle favole: esprimere desideri può finire male.

Il genio la supplica, narrandole storie straordinarie del suo passato. Alithea, sedotta dal suo racconto, alla fine formula un desiderio che sorprende entrambi.

